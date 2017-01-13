В Запорожье «ЭЛУАД» для борьбы с плохой погодой потратит 1,5 миллиона гривен (ДОКУМЕНТ)

В Запорожье Коммунальное предприятие «ЭЛУАД» для борьбы с непогодой закупит 1500 тонн соли. Об этом журналистам «Верже» стало известно из системы публичных закупок «Prozorro».

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В документе говорится, что соль закупается для промышленной переработки. На покупку будет потрачено 1,5 миллиона гривен. В документе сказано, что конечный срок подачи тендерный предложений 29 января, а вот сама поставка соли запланирована аж 28 февраля (до этого времени весь снег уже успеет растаять).

Также известно, что поставку соли разбили на несколько районов: 600 тонн отдадут на Заводской район, 300 тонн будет передано в Днепровский и по 200 тонн на Александровский, Коммунарский и Шевченковский. К сожалению, в списках улиц отсутствуют Вознесеновский и Хортицкой районы.