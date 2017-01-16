В Запорожье 34 ребенка обрели свою семью в 2016 году

В Запорожье на протяжении 2016 года было усыновлено 34 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Запорожья.

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Так, в семьи устроен 161 ребенок, из которых 34 — усыновленные. Над 119 детьми установлена опека, 8 детей устроены в приемные семьи и детские дома семейного типа. Но до сих пор 128 детей находятся в заведениях для детей-сирот.

В Запорожье в службе по делам детей находятся 1065 детей из них 249 – дети-сироты, и 816 детей, лишенных родительской опеки. В семьях опекунов проживают 826 детей, в приемных семьях и домах семейного типа воспитываются 111 детей.