В Запорожье 55-летняя женщина доверила мошенникам пароль от банковской карты

В пятницу 6 января в 15:10 в Ореховское отделение полиции обратилась 55-летняя женщина, которая осталась без денег. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Запорожской области.

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Так, заявительница рассказала, что на ее мобильный телефон позвонил неизвестный, представившись банковским работником начал говорить, что банковская карта заявительницы заблокирована. Для того, что бы её разблокировать им нужно знать пароль от карты женщины.

Доверчивая гражданка выполнила требования злоумышленника из-за чего и лишилась денег.