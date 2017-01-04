В Запорожье 74-летний пешеход, нарушив ПДД, попал под колеса авто

3 января в 12:42 в Вознесеновское отделение полиции поступил звонок, в котором сообщалось, что в 12:20 на перекрестке улицы Лермонтова и проспекта Соборного произошла авария.

Оказалось, что 56-летний водитель автомобиля «ВАЗ» сбил 74-летнего пешехода, который переходил дорогу не на пешеходной переходе.

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В результате происшествия пешеход был доставлен в пятую городскую больницу с многочисленными травмами.

Событие внесено в ЕРДР по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).