В Запоріжжі презентували стрічку «ЖИВА» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

18 січня, у кінотеатрі ім. Довженко пройшла довгоочікувана прем’єра стрічки «Жива». Слід відзначити, що всеукраїнська прем’єра стрічки відбулась – 24 листопада. Тоді деякі Інтернет ЗМІ писали, що в Запоріжжі всі кінотеатри міста відмовились від показу фільму. Втім директор кінотеатру ім. Довженко Людмила Зеленюк розповіла про цю ситуацію:

«Кінотеатр ім. Довженко єдиний кінотеатр у місті Запоріжжі який підтримує, популяризує і показує українське кіно. Ми не змогли взяти фільм «Жива» на допрем’єрний чи прем’єрний показ, як ми зазвичай це робимо. Тому, що в нас було з верстано увесь план і на великий і на малий зал. Саме тому – ми відразу домовились, що 18 січня відбудеться зустріч з акторкою, яка грала головну героїню фільму, заслужена артистка України, Ольгою Комановською, після чого і відбудеться показ фільму».

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Під час прес-конференція Ольга Комановська розповіла, що до Запоріжжя приїхала вперше і одразу встигла відвідати остів Хортиця. У нашому місті їй сподобалось і акторка хоче повернутись сюди знову вже влітку, коли буде тепло. Що стосується її ролі в кіно, то це її перший досвід. До цього вона грала виключно у Івано-Франківському театрі.

Художній фільм «Жива» – заснованих на реальних подіях. Для режисера картини Тараса Химрича, це також був дебют, раніше він знімав виключно кліпи та документальні стрічки. Під час зйомки чергової документалки, Тарас познайомився з Анною Попович, яка розповіла свою історію життя. Вона дуже вразила режисера і він вирів відзняти про це кіно.

«Жива» – це історія без пафосу, але про важливі для кожного речі. Акценти – на людині та її виборі, вчинках, почуттях та емоціях. Стрічка розкриває невідомі сторінки з життя української зв`язкової УПА Анни Попович. Жодної політики та пропаганди, лише долі людей в обставинах та подіях, які нам відомі. Зйомки тривали впродовж 3-х років. Знімали у тій частині Карпат, де насправді розгорталась реальна історія життя головної героїні Анни Попович – у Горганах. Сцени ж допитів знімали у Львівському національному музеї-меморіалі жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького». Під час зйомок було використано передові технології, яких ще не було в Україні: унікальна побудова композиції візуального ряду, оригінальна авторська звукова доріжка, художнє оформлення, використання справжньої техніки та зброї 1940-50-х рр., постановка бойових сцен, робота з найкращими військовими консультантами та істориками України.

Під час інтерв’ю одному з видань, режисер фільму «ЖИВА» Тараса Хиврич сказав: «Анна Попович дала дозвіл на зйомки стрічки, але зауважила, що фільм має бути не документальний, а художнім та видовищним. Як відзначила Анна: «Зробіть із мого життя щось цікаве. Там має бути кохання, і драма на цьому все!».

Яна ПЕТРОВА