В зоне АТО в результате обстрелов пострадало трое украинских военных

12 января в зоне АТО произошло 38 обстрелов, в результате которых пострадало трое украинских военных.

Так, боевики в Мариупольськом направлении обстреляли Павлополь, Гнутово, Красногоровку, Марьинку и Широкино из гранатометов и стрелкового оружия. БМП обстреливала Талаковку, по Широкино вел огонь снайпер.

В Луганском направлении из 82 миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Золотому и Крымскому, с гранатометов и стрелкового оружия — по Новозвановке и Новоалександровке.

В Донецком направлении были обстреляны позиции украинских военных в районах Каменки, Луганского, Зайцевого, Авдеевки и Троицкого.