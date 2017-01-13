В зоне АТО в результате обстрелов пострадало трое украинских военных

13.01.2017 | Filed under: АТО,Новости,Происшествия,Украина,Эксклюзив | Posted by:

12 января в зоне АТО произошло 38 обстрелов, в результате которых пострадало трое украинских военных.

Так, боевики в Мариупольськом направлении обстреляли Павлополь, Гнутово, Красногоровку, Марьинку и Широкино из гранатометов и стрелкового оружия. БМП обстреливала Талаковку, по Широкино вел огонь снайпер.

В Луганском направлении из 82 миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Золотому и Крымскому, с гранатометов и стрелкового оружия — по Новозвановке и Новоалександровке.

В Донецком направлении были обстреляны позиции украинских военных в районах Каменки, Луганского, Зайцевого, Авдеевки и Троицкого.

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