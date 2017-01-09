В зоне АТО неспокойные сутки: 51 обстрел, трое раненых

Пресс-центр штаба АТО сообщает, что за 8 января в трое военных получили ранения, в зоне АТО произошел 51 обстрел.

Так, в Мариупольском направлении с 122 миллиметровой артиллерии российско-оккупационные войска обстреливали Широкино. Из 120 и 82 миллиметровых минометов они вели огонь по Марьинке, Гнутово, Троицкому, Водяному, Талаковке, и Широкино. С гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Павлополь, Красногоровку, Гнутово, Широкино. По Марьинке огонь велся из БМП, а по Талаковке — из танка.

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В Луганском направлении огонь велся из минометов различных калибров по Троицкому, а из гранатометов и стрелкового оружия — по Новозвановке, Лопаскино и Станице Луганской. По Троицкому также стрелял снайпер.

В Донецком направлении боевики стреляли из 122 миллиметровой артиллерии по Луганскому, а с 82 миллиметровых минометов — по Авдеевке, Майорску и Луганскому. Из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по Луганскому, Зайцевому и Авдеевке. По Луганскому также стреляли из БМП.