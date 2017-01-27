В зоне АТО ситуация обостряется: 63 обстрела, двое погибших бойцов

Российско-оккупационные войска, игнорируя договоренности, большинство обстрелов ведут из минометов различных калибров, из 152-мм артиллерии, танков и БМП.

По сводке пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки 26 января 2017 года, на Мариупольском направлении из 152-миллиметровой артиллерии, танков, БМП, гранатометов и стрелкового оружия боевики-оккупанты обстреливали Широкино, а из 122-миллиметровой — Талаковку.

Из минометов различных калибров оккупанты вели огонь по Лебединскому, Красногоровке, Талаковке, и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия — по Новогригорьевке, Гнутово и Павлополю. А по Новотроицкому огонь вел снайпер.

На Луганском направлении российско-оккупационные войска подвергли обстрелам из РСЗО БМ-21 «Град» Новозвановку, выпустив в сторону наших позиций 20 снарядов. Здесь же боевики применили и 122-миллиметровую артиллерию. Крымское, Новотошковское, Новозвановку, Водяное, Новоалександровку и Попасную обстреляли из 120- и 82-миллиметровых минометов.

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На Донецком направлении также использовали минометы различных калибров, обстреливая наши позиции в районе Авдеевки, Верхнеторецкого и Зайцево. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия — Новгородское, Каменку и Авдеевку.