В Коммунарском районе на группу подростков напали неизвестные с пневматическим оружием

Пресс-служба ГУНП в Запорожской области сообщает, что 3 января в 18:20 полисмены Коммунарского отделения зарегистрировали заявление женщины, которая рассказала, что в ее 13-летнего сына и его товарищей напали неизвестные.

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Как оказалось, во дворе на подростков напали неизвестные и выстрелил в них из пневматического оружия. На место был направлен наряд полиции, но выяснилось, что в ситуации женщина уже разобралась самостоятельно и написала заявление о том, что к стрелявшим претензий не имеет.