В Коммунарском районе пожар «отправил» в больницу грудного ребенка (ВИДЕО)

Вчера, 18 января около 17:10 в Запорожье по улице Парамонова в пятиэтажном доме горела квартира на третьем этаже. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

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Так, в отделение Службы спасения о случившемся сообщили в 17:20. На место происшествия сразу выехали пожарные. По прибытию они установили, что в квартире в одной из комнат горит мебели и домашние вещи.

Пожар полностью потушили в 17:46. пострадавших не выявлено. Но после того, как работа пожарных была сделана, в одной из соседних квартир у 8-ми месячного ребенка заметили недомогание из-за большого количества дыма, который был повсюду. «Скорая помощь» доставила ребенка в 5-ю детскую городскую больницу.

Причины пожара пока неизвестны.

