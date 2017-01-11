В Космическом районе из снега соорудили аппетитную женщину без лица (ФОТО)

В Запорожье сегодня, 11 января, ночью молодые скульпторы работу по сооружении скульптуры из снега в виде женщины, которая стоит на коленях. Как сообщил автор снежного произведения журналистам Информпортала «Верже», работа над этой «красоткой» была тяжелая и длилась на протяжении 4-х часов.

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Посмотреть на снежное сооружение можно по улице Парамонова, 9.

Безликая женщина собрала множество поклонников в комментариях под фото в одном из Запорожских пабликов в соцсетях.