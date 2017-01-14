В Лондоне пройдет мини-концерт в память о запорожском певце

Во время концерта будет продаваться сборник поэзии Андрея Лободы, а выручка от продажи пойдет на выпуск его посмертного альбома.

Как сообщила на своей страничке в Facebook Диана Месс, 19 января в лондонском пабе Old Salt Quay на берегу Темзы пройдет встреча, на которой можно будет вспомнить Андрея и попеть под гитару его песни.

По словам Дианы Месс (в Запорожье более известной, как Диана Вартанова), во время концерта она будет релизовывать сборник поэзии запорожца Андрея Лободы, а выручку передаст его родителям для выпуска альбома его песен.

«У меня всего 18 книг, стоимость каждой – по 10 фунтов стерлингов. Для родителей Андрея – это немалый взнос в выпуск будущего посмертного альбома», — написала Диана Месс.

Как уже писал VERGE, запорожанка, которая стала популярной не только в Украине, но и за границей, выступала в Лондоне в июле прошлого года с презентацией альбома «Vse.Svit».

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Этот альбом посвящен бывшему участнику группы «Хорта» и близкому другу Дианы Андрею Лободе.

Напомним, что Андрей был не только солистом группы «Хорта», но и автором неофициального гимна Запорожья. Андрей умер в январе 2015 года от онкологического заболевания.