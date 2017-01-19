В Международном аэропорту «Запорожье» могут сменить руководство

На прошлой недели в Запорожский международный аэропорт с проверкой приехала комиссия во главе с начальником управления по вопросам транспортного обеспечения и связи Александром Власюком, которая зафиксировала в запорожском аэропорту много недочетов. Об этом сообщает АнтикорЗапорожье.

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Так, по прибытию комиссии аэропорт выглядел не в лучшем виде, практически вся территория аэропорта была завалена снегом. Пейзаж дополняли, погрязшие в сугробах, автомашины. Вокруг здания валялись горы мусора, который также присутствовал внутри и пр. После проверки у директора международного запорожского аэропорта Виктора Бескупского был весьма нехороший разговор с начальством.

Вчера, журналисты информпортала «Верже» сообщили, что Грязь и разруха: пассажиропоток растет, но «плачевное» состояние запорожского аэропорта не меняется (ФОТО).

Известно, что аэропорт уже получил 6 млн гривен на свой автопарк, а на ближайшей сессии эта сумма уже будет добавлена к уставному фонду предприятия. Но сами представители из горсовета отмечают: «Несмотря на столь внушительные финансовые вливания в аэропорт, явных изменений в строну прогресса в аэропорту пока не наблюдается».

Из-за большого количества претензий и плохого состояния Запорожского аэропорта в горсовете заговорили о смене руководства КП «Международный Аэропорт «Запорожье».