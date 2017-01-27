В Мелитополе «безумная» маршрутка не пропустила «Опель» (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 27 января в 5:30 в Мелитополе по улице Ломоносова произошло ДТП между пассажирским авто «Мерседесом» и микроавтобусом «Опель». Об этом сообщает РиаМелитополь.

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Как рассказал водитель автомобиля «Опель» Владимир: «Я двигался по улице Ломоносова с севера на юг и с второстепенной догори ему на встречу выезжал микроавтобус, который его не пропустил из-за чего и произошла авария».

На место происшествия сразу прибыла карета «скорой помощи», на которой госпитализировали в горбольницу №1 пассажирку «Опеля» с травмой головы.

Известно, что во время движения в маршрутном транспорте пассажиров не было, скорее всего, что водитель только выезжал на маршрут.

