В Мелитополе водитель, сбивший женщину, смог избежать самосуда (ФОТО)

Вчера, 30 января, в Мелитополе на пешеходном переходе на проспекте 50-летия Победы возле дома быта Южный. Об этом сообщают в соцсети.

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Так, 44-летний водитель легкового автомобиля «Мерседес» сбил женщину, в тот момент когда она переходила дорог по пешеходному переходу. Как, известно пострадавшую женщину госпитализировали на карете скорой помощи.

По словам очевидцев водитель чудом избежал самосуда. По данным дорожно-патрульной полиции, водитель «Мерседеса» был пьян. Показатели алкоголя в крови почти в 9 раз превышали норму: при допустимых показателях 0,20, на приборе был 1,75 промилле.