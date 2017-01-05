В Мелитополе пожарные спасли от гибели 46-летнего мужчину (ФОТО)

4 января в 16:35 в Службу спасения позвонили и сообщили, что в Мелитополе по улице 50 лет Победы на четвертом этаже горит квартира.

Прибывшие на место пожарные, немедленно начали действия по спасению 46-летнего владельца квартиры, который не смог выбраться из задымленного и горящего помещения самостоятельно.

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Спасатели вынесли мужчину на свежий воздух и передали медикам, а сами продолжили тушить пожар. Ликвидировать возгорание получилось спустя несколько минут.

Причины пожара устанавливаются, а по факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.