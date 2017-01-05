В Мелитополе сын зарезал своего отца и украл у него 6 тысяч долларов

Пресс-служба ГУНП в Запорожской области сообщает, что 1 января в 23:50 сотрудники Мелитопольского отдела зарегистрировали заявление от 27-летнего мужчины, который во дворе своего дома нашел своего отца мертвым.

На место немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая, прибыв по адресу, выяснила, что 62-летнего мужчину убил его сын.

Так, в 19:50 сын нанес ножевые ранения своему отцу. После, убедившись, что отец мертв, он ограбил его — вытащил из карманов более 6 тысяч долларов и снял золотые украшения.

Подозреваемый отказался от дачи показаний, однако правоохранители смогли найти ряд доказательств, которые доказывают, что сын непосредственно причастен к убийству.

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На сегодня назначен ряд экспертиз. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и направлен в изолятор временного содержания.

3 января следователь Мелитопольского отдела полиции сообщил о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).