В Мелитополе юные спортсмены бились за Кубок «Скалы» по флорболу

На базе мелитопольской ДЮСШ №3 состоялся VII Всеукраинский турнир по флорболу — «Зимний Кубок Скалы».
В турнире организованном на призы флорбольного клуба «Скала» совместно с управлением молодёжи и спорта Мелитопольского горсовета приняли участие 23 команды из Запорожья, Тернополя, Бахмута (Донецкая обл.), Молочанска, Днепрорудного и Мелитополя.
В течение двух дней на площадке состоялось 52 матча в 3-х возрастных категориях. Юные спортсмены порадовали зрителей обилием забитых голов на любой вкус, бескомпромиссной борьбой и накалом эмоций!
Призерами стали:
в возрастной группе (до 10 лет)
1. СКАЛА-Медвежата (Мелитополь);
2. ШКВАЛ U10 (Молочанск);
3. ШТОРМ U10 (Тернополь);
Возрастная группа до 12 лет:
1. ШТОРМ U12 (Тернополь);
2. SION (Днепрорудный);
3. СКАЛА-Аллигаторы U12 (Мелитополь);
Возрастная группа до 14 лет:
1. СКАЛА-Медведи U14 (Мелитополь);
2. ШТОРМ U14 (Тернополь);
3. СКАЛА-Legend U14 (Мелитополь).