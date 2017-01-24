В Мелитополе юные спортсмены бились за Кубок «Скалы» по флорболу

На базе мелитопольской ДЮСШ №3 состоялся VII Всеукраинский турнир по флорболу — «Зимний Кубок Скалы».

В турнире организованном на призы флорбольного клуба «Скала» совместно с управлением молодёжи и спорта Мелитопольского горсовета приняли участие 23 команды из Запорожья, Тернополя, Бахмута (Донецкая обл.), Молочанска, Днепрорудного и Мелитополя.

В течение двух дней на площадке состоялось 52 матча в 3-х возрастных категориях. Юные спортсмены порадовали зрителей обилием забитых голов на любой вкус, бескомпромиссной борьбой и накалом эмоций!

Призерами стали:

в возрастной группе (до 10 лет)

1. СКАЛА-Медвежата (Мелитополь);

2. ШКВАЛ U10 (Молочанск);

3. ШТОРМ U10 (Тернополь);

Возрастная группа до 12 лет:

1. ШТОРМ U12 (Тернополь);

2. SION (Днепрорудный);

3. СКАЛА-Аллигаторы U12 (Мелитополь);

Возрастная группа до 14 лет:

1. СКАЛА-Медведи U14 (Мелитополь);

2. ШТОРМ U14 (Тернополь);

3. СКАЛА-Legend U14 (Мелитополь).