В Мелитопольском районе мотоцикл «улетел» в кювет: водитель в реанимации

24 января около 20:30 в Мелитопольском районе в селе Константиновка произошло ДТП. Об этом сообщает Анатолий Сидоренко, Глава независимого профсоюза работников «скорой помощи».

Так, авария случилась на улице Героев труда — мотоцикл съехал в кювет.

В результате происшествия пострадал водитель и пассажир.

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Водитель, 48-летний мужчина, был госпитализирован в Мелитопольскую центральную районную больницу в Отделение реанимации и интенсивной терапии с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, ушиблено-скальпированной раной правой теменной доли. Пассажир получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника, ушибы, ссадины лба и носа. От госпитализации отказался.