В Мелитопольском районе 53-летний мужчина отдал интернет-мошенникам более 130 тысяч гривен

Вчера, 2 января в 9:40 в Мелитопольский отдел полиции обратился 53-летний житель села Орлово. Он рассказал, что 6 декабря перечислил деньги в сумме 132 тысячи гривен за приобретение селитры.

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Но по сегодня заявитель заказ не получил, а деньги никто не вернул. Продавец, которому были перечислены деньги на телефонные звонки не отвечает.

Продолжается расследование. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Запорожской области.