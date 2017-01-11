В миграционной службе Запорожской области рассказали, какая на сегодня ситуация со сменой паспортов

Как рассказала журналистам Информпортала «Верже» главный специалист по связям с общественностью и СМИ УГМС Украины в Запорожской области Николаенко Вилена, в четырех районах Запорожья и четырех городах Запорожской области уже не выдают паспорта гражданина Украины старого образца.

То есть, если вам исполнилось 16, 25 или 45 лет и пришло время получать паспорт или вклеивать новое фото, то по состоянию на сегодняшний день в Коммунарском, Днепровском, Вознесеновском, а также в Шевченковском районе вам выдадут новую ID-карту. Точно такая же ситуация и в Бердянске, Мелитополе, Энергодаре, Токмаке.

Это связано с тем, что в этих районах Запорожья и городах области уже установлено новое оборудование. Что касается остальных районов города и области, то оборудование уже есть везде, но пока техника находится на стадии настройки.

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Теперь человеку, которому пришло время получать паспорт или менять фото, может просто прийти в свое территориальное отделение, написать заявление, сфотографироваться на месте и уйти со спокойной душой ждать новый документ европейского образца. Ждать придется до месяца.

В Запорожской области за прошлый 2016 год с 11 января и до 31 декабря ID-карты уже получили 8936 человека.