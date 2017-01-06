В мэрии Запорожья сообщили, когда планируют восстановить подачу тепла в Хортицком районе

В мэрии заявили, что ликвидация прорыва на трубопроводе в Хортицком районе будет завершена сегодня до 17:00. Как сообщили в мэрии, концерн «Городские тепловые сети» направил на ликвидацию прорыва бригаду из 15 сотрудников, которые должны восстановить подачу тепла в максимально сжатые сроки, ожидаемое время устранения неполадок до 17:00.

По информации «ГТС» из-за прорыва трубопровода отопление будет временно отсутствовать по следующим адресам:

ул.Воронежская, 1,3,4,5,6,8,10,12,12а,14,14а,16,16а,18,18а,22,24,26,28,30,30а,34.

ул. Героев 93-й бригады, 34,34а,36а,38,40,40а,42,44,44а,48,1,1а,3,3а,5,7,9,11,11а,13,13а,15,17,17а,19,21,4,6,8,10,12,14,16,16а,18,18а,20,22,24,28,30,10а,27,29.

ул. В.Сергиенко

21,23,25,25а,27,29,33,39,15,56,62,66,68/32,70,82.

ул. Запорожского казачества,41.

ул. Новгородская,4,6,8.

пр. Юбилейный,

1/24,24а,26,26а,12,14,16,18,18а,20,20а,22/2,17а,19а,19б,23а.

пр. Инженера Преображенского,

17,19,21,23,25,27,29,31,31а,33,1,3,5,5а,5б,7,9,11,11а.

ул. Светлая,4,4а,6,6а,8,12,14,14а,16,16а,18.