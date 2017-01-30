В одном из запорожских ВУЗов задержали преподавателя, вымогавшего у студентов деньги за «пятерку»

В одном из Запорожских ВУЗов была разоблачена схема доцента кафедры, который требовал взятку за положительную оценку на экзамене. Об этом сообщает прокуратура Запорожской области.

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Злоумышленника задержали после того, как он получил деньги. Сейчас досудебное расследование продолжается и будет решаться вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ему грозит лишение свободы от пяти до десяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества (ч. 3 ст. 368 УК Украины).