В одном из запорожских магазинов неизвестный вынес 101 чехол для телефона

В Запорожье, в ночь с 30 на 31 декабря приблизительно с 22:00 до 8:00 по улице Сулима неизвестный ограбил торговую точку. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Запорожской области.

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Всеми силами розыска полицейские смогли отыскать злоумышленника, им оказался 27-летний мужчина. Он украл из магазина 101 чехол для мобильного телефона на сумму 15 тысяч гривен. Вещественные доказательства изъяты и переданы заявителю.

Ведется доследственная проверка.