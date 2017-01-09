В одном из сел Запорожской области выявлен очаг бешенства

В Запорожской области, в селе Воскресенка было выявлено бешенство. Об этом сообщается на сайте Воскресенской громады.

Кроме того, сайт «Пологовские вести» пишет, что в селе случился неприятный случай. Во двор одного из домов пробралась лисица, заболевшая бешенством, и покусала домашнего пса. Пес в свою очередь набросился на хозяйку. Собаку пришлось ликвидировать, а женщине обратиться в больницу.

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В селе Воскресенка давно уже сложная ситуация с лисицами. Животные не боятся и часто заходят во дворы. Поэтому жителей населенного пункта просят быть более осторожными и следить за поведением домашних любимцев.