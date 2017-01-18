В публичном доме Запорожья путаны за большие деньги выполняли любые капризы клиентов (ВИДЕО, ФОТО)



Каких только причудливых изделий, механизмов и прочих предметов и веществ для получения «райского наслаждения» не повидали правоохранители во время обыска публичного дома, расположенного в центре Запорожья.



По информации руководителя Запорожской местной прокуратуры №2 Романа Мазурика, продолжается досудебное расследование по ч.2 статьи 303 УК «Сутенерство или вовлечение лиц в занятие проституцией». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет. Сотрудники Запорожской прокуратуры №2 вместе с оперативниками и следователем полиции провели обыск в помещении публичного дома.



Как уже сообщал VERGE, к стражам порядка на днях поступила оперативная информация о деятельности публичного дома. Поиск клиентов для борделя осуществлялся с помощью сети Интернет, причем кроме обычной «клубнички» за отдельную плату предлагались и различные извращения. Самый дешевый сеанс «любви» стоил свыше 600 гривен в час.



Вчера, 17 января, после того, как противоправная деятельность борделя была задокументирована в полном объеме, сутенершу задержали, а в помещении изъяли документацию и денежные средства, полученные преступным путем, а также другие вещественные доказательства.