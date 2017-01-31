В разведке озвучили потери боевиков в районе Авдеевки

В Главном управлении разведки Украины озвучили потери незаконных вооруженных формирований в районе Авдеевки по состоянию на 31 января. По данным украинской разведки потери противника составили 10 человек убитыми, еще 25 – ранеными из числа боевиков 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк).

Сообщается, что 30 января в Донецкую клиническую больницу им. Калинина пришло указание о срочной выписке больных военнослужащих госпитализированных на прошлой неделе. В ГУР связывают это решение с тем, что в так называемой «ДНР» решили пополнить потери незаконных вооруженных формирований за счет боевиков с травмами, которые не мешают им выполнять боевые задания.