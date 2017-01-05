В связи с сильным похолоданием в Запорожье обустроили пункты обогрева (АДРЕСА)

Исходя из прогнозов синоптиков с 6 января в Запорожье и области ожидается резкое снижение температуры воздуха.
В связи с прогнозируемым похолоданием и ухудшением погодных условий, управление по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения городского совета сообщает, что в Запорожье организовано четырнадцать пунктов обогрева.
Читайте также: В Запорожье и области объявлено штормовое предупреждение
Адреса пунктов обогрева:
|№
з/п
|Наименование учреждения, заведения
|Адрес расположения
|Рассчитано
на (чел.)
|1
|Главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области (по отдельному поручению)
|Александровский район в сквер в районе «Малого рынка»
пр. Соборный — ул. Почтовая
|50
|2
|КУ «Городская клиническая больница №2»
|Шевченковский район
ул. Брюллова, 6
|25
|3
|КУ «Городская клиническая больница №3»
|Днепровский район
пр. Металлургов, 9
|25
|4
|КУ «Городская клиническая больница экстренной и скорой медицинской помощи г. Запорожье»
|Вознесеновский район
ул. Победы, 80
|25
|5
|КУ «Центральная клиническая больница №4 Заводского района»
|Заводской район
ул. Оптимистична 1
|25
|6
|КУ «6-я городская больница»
|Вознесеновский район
ул. Сталеваров, 34
|25
|7
|КУ «Городская больница №7»
|Коммунарский район
ул. Привокзальная, 9
|25
|8
|КУ «Городская больница №8»
|Шевченковский район
ул. Пищевая, 2
|25
|9
|КУ «Запорожская городская многопрофильная больница №9»
|Днепровский район
ул. Счастливая, 1
|25
|10
|КУ «Запорожская городская клиническая больница №10»
|Вознесеновский район
бул. Шевченко, 25
|25
|11
|КУ «Центральная больница Коммунарского района»
|Коммунарский район
ул. Чумаченко, 49/10
|25
|12
|Детская больница №1
|Коммунарский район
ул. Комарова, 12
|25
|13
|КУ «Запорожская городская многопрофильная детская больница №5»
|Хортицкий район
ул. Новгородская, 28а
|25
|14
|КУ «Городская больница №1»
|Коммунарский район
ул. Чумаченко, 21а
|25