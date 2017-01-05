В связи с сильным похолоданием в Запорожье обустроили пункты обогрева (АДРЕСА)

05.01.2017 | Filed under: Новости,Общество,Регион,Эксклюзив | Posted by:

Исходя из прогнозов синоптиков с 6 января в Запорожье и области ожидается резкое снижение температуры воздуха.

 

В связи с прогнозируемым похолоданием и ухудшением погодных условий, управление по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения городского совета сообщает, что в Запорожье организовано четырнадцать пунктов обогрева.

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Адреса пунктов обогрева:

з/п

 Наименование учреждения, заведения Адрес расположения Рассчитано

на (чел.)
1 Главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области (по отдельному поручению) Александровский район в сквер в районе «Малого рынка»

пр. Соборный — ул. Почтовая

 50
2 КУ «Городская клиническая больница №2» Шевченковский район

ул. Брюллова, 6

 25
3 КУ «Городская клиническая больница №3» Днепровский район

пр. Металлургов, 9

 25
4

 

 КУ «Городская клиническая больница экстренной и скорой медицинской помощи г. Запорожье» Вознесеновский район

ул. Победы, 80

 25
5 КУ «Центральная клиническая больница №4 Заводского района» Заводской район

ул. Оптимистична 1

 25
6 КУ «6-я городская больница» Вознесеновский район

ул. Сталеваров, 34

 25
7 КУ «Городская больница №7» Коммунарский район

ул. Привокзальная, 9

 25
8 КУ «Городская больница №8» Шевченковский район

ул. Пищевая, 2

 25
9 КУ «Запорожская городская многопрофильная больница №9» Днепровский район

ул. Счастливая, 1

 25
10 КУ «Запорожская городская клиническая больница №10» Вознесеновский район

бул. Шевченко, 25

 25
11 КУ «Центральная больница Коммунарского района» Коммунарский район

ул. Чумаченко, 49/10

 25
12 Детская больница №1 Коммунарский район

ул. Комарова, 12

 25
13

 

 КУ «Запорожская городская многопрофильная детская больница №5» Хортицкий район

ул. Новгородская, 28а

 25
14 КУ «Городская больница №1» Коммунарский район

ул. Чумаченко, 21а

 25

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