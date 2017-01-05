В связи с сильным похолоданием в Запорожье обустроили пункты обогрева (АДРЕСА)

Исходя из прогнозов синоптиков с 6 января в Запорожье и области ожидается резкое снижение температуры воздуха.

В связи с прогнозируемым похолоданием и ухудшением погодных условий, управление по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения городского совета сообщает, что в Запорожье организовано четырнадцать пунктов обогрева.

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Адреса пунктов обогрева:

№ з/п Наименование учреждения, заведения Адрес расположения Рассчитано на (чел.) 1 Главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области (по отдельному поручению) Александровский район в сквер в районе «Малого рынка» пр. Соборный — ул. Почтовая 50 2 КУ «Городская клиническая больница №2» Шевченковский район ул. Брюллова, 6 25 3 КУ «Городская клиническая больница №3» Днепровский район пр. Металлургов, 9 25 4 КУ «Городская клиническая больница экстренной и скорой медицинской помощи г. Запорожье» Вознесеновский район ул. Победы, 80 25 5 КУ «Центральная клиническая больница №4 Заводского района» Заводской район ул. Оптимистична 1 25 6 КУ «6-я городская больница» Вознесеновский район ул. Сталеваров, 34 25 7 КУ «Городская больница №7» Коммунарский район ул. Привокзальная, 9 25 8 КУ «Городская больница №8» Шевченковский район ул. Пищевая, 2 25 9 КУ «Запорожская городская многопрофильная больница №9» Днепровский район ул. Счастливая, 1 25 10 КУ «Запорожская городская клиническая больница №10» Вознесеновский район бул. Шевченко, 25 25 11 КУ «Центральная больница Коммунарского района» Коммунарский район ул. Чумаченко, 49/10 25 12 Детская больница №1 Коммунарский район ул. Комарова, 12 25 13 КУ «Запорожская городская многопрофильная детская больница №5» Хортицкий район ул. Новгородская, 28а 25 14 КУ «Городская больница №1» Коммунарский район ул. Чумаченко, 21а 25