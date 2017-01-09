В селах Запорожской области появятся бойцы дорожно-патрульной полиции

В Запорожской области в этом году может появиться новый батальон дорожно-патрульной полиции.

Как сообщил информпорталу VERGE начальник управления патрульной полиции Запорожья Роман Пилипенко, планируется, что штат батальона дорожно-патрульной полиции составит 120 сотрудников. В их задачу будет входить патрулирование двух трасс государственного значения: Харьков-Симферополь и Запорожье-Днепр. Также патрульные будут поддерживать правопорядок в селах, прилегающих к этим магистралям. Кроме того, в планах МВД Украины — запуск патрульной полиции в Мелитополе (кстати, одна из самых криминогенных точек Запорожского края).

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Напомним, что запланированный штат сотрудников патрульной полиции Запорожья должен составлять 800 человек, но сейчас службу несут всего 467 бойцов. В данный момент 100 человек проходит обучение и медкомиссию, чтобы в ближайшее время влиться в ряды патрульной службы.