В сети появился трейлер нового украинского фильма в стиле фэнтези (ВИДЕО)

На видео-хостинге «YouTube» появился трейлер первого украинского фэнтезийного фильма «Сторожевая застава».

Фильм был создан при поддержке Государственного агенства Украины по вопросам кино. Режиссером фильма стал Юрий Ковалев, а продюсерами — Егор Олесов и Юрий Пилипенко.

Производство лягло на плечи компании Kinorob.

Сюжет ленты повествует об обычном пареньке Вите, который попадает из XXI века в далекое прошлое. У него на пути будут смертельно опасные приключения, черная магия, а также встреча с героями былин — богатырями.