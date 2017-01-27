В Украине могут стереть с календаря Международный женский день

Глава Института Владимир Вятрович заявил, что Украинский институт национальной памяти подготовил законопроект «О государственных праздниках в Украине», в котором ведется речь о переносе акцента с 9 мая на 8 мая, а также о том, что не стоит называть государственным праздником 1 мая и 8 марта. Сообщает «Корреспондент«.

Владимир Вятрович говорит, что на государственном уровне должны отмечаться только праздники, посвященные «переломным, чрезвычайно важным для Украины как государства событиям», например, такие как День Независимости, День Конституции.

Он также отметил, что считает большой победой прощание с праздником 23 февраля.