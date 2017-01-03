В Хортицком районе патрульные задержали мужчину, снимающего кабеля с жилых домов (ФОТО)

Вчера, 2 января около 4:00 на улице Воронежская полицейские задержали мужчину, который вырезал кабеля с жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Запорожья.

Читайте также: В Запорожье патрульные задержали мужчин, выжигавших кабеля в Заводском районе (ФОТО)

При задержании мужчины, в его личных вещах было обнаружено смотанные кабели и провода сети интернет, монтажные рукавицы и ножи. Позже полицейским стало известно, что в девятиэтажном доме по адресу, было обнаружено, что на всех этажах открытые щитки электросчетчиков и в них срезанные кабели.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Злоумышленника доставили в Хортицкого отделения полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.