В Хортицком районе у 26-летнего мужчины украли более 7,5 тысячи гривен

08.01.2017 | Filed under: Новости,Происшествия,Регион,Эксклюзив | Posted by:

Запорожская полиция задержала мошенника, укравшего деньги на лечение раненых бойцов АТОВчера, 7 января в период с 5:30 до 6:30 в Хортицком районе у 26-летнего мужчины из квартиры похитил деньги в сумме 5 тысяч гривен и 100 долларов США. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Запорожской области.

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Полицейским позже стало известно, что молодой человек снимает квартиру. в которой проживает у 34-летней женщины. Полицейские подозревают её в совершении уголовного правонарушения обоснованно. Продолжается расследование.

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