В центре Запорожья джип помог троллейбусу выбраться из снежной ловушки (ВИДЕО 18+)

18.01.2017 | Filed under: Новости,Общество,Регион,Эксклюзив | Posted by:

В Запорожье, в четверг 12 января по улице Диагональной из-за сильного снега на дороге застрял троллейбус №9. Видео размещено на канале «YouTube» новостного сайта Забор.

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Для того, что бы вытащить троллейбус из сугроба понадобилась помощь. Откликнулся на просьбу один неравнодушный запорожец на джипе. Он смог отбуксировать троллейбус на дорогу весом в 12 тонн.

Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику.

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