В центре Запорожья мужчины дрались на мечах (ФОТО)

На площади Фестивальной Всеукраинская федерация «Спас» вместе со своими юными воспитанниками проводили праздник – Рождество по-казацки.

Все желающие могли принять участие в развлечениях: вертепах, колядках, боях «Лава на лаву», отведать праздничные блюда и приобрести шикарные поделки народных умельцев.

А вот поучаствовать в рыцарском турнире могли не все желающие — одних желания и силы было недостаточно. Помимо опыта, который приходит с многочисленными тренировками, нужно было иметь еще и защитное снаряжение. Мечи-то практически боевые…

Однако зрители были в восторге!