В центре Запорожья отключат воду (АДРЕСА)

23.01.2017 | Filed under: Новости,Общество,Регион,Эксклюзив | Posted by:

Сегодня, 23 января, с 22:00 до 24 января 5:00 в связи с плановыми ремонтными работами по улице Жаботинского, 35 (бывшая ул, Правды) на водопроводной сети Д-250 мм будут отключены от холодного водоснабжения следующие адреса:

  • просп. Маяковского от ул. Жаботинского до ул. Победы;
  • ул. Лермонтова от просп. Соборный до ул. Жаботинского;
  • ул. Сталеваров от просп. Соборный до ул. Победы;
  • ул. Жаботинского от ул. Сталеваров до ул. Лермонтова;
  • ул. Патриотическая от ул. Сталеваров до ул. Лермонтова;
  • детское учреждение ул. Патриотическая, 40а;
  • ул. Победы от ул. Панфиловцев до ул. Лермонтова.

Об этом сообщает пресс-служа КП «Водоканал».

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