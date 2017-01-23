В центре Запорожья отключат воду (АДРЕСА)

Сегодня, 23 января, с 22:00 до 24 января 5:00 в связи с плановыми ремонтными работами по улице Жаботинского, 35 (бывшая ул, Правды) на водопроводной сети Д-250 мм будут отключены от холодного водоснабжения следующие адреса:

просп. Маяковского от ул. Жаботинского до ул. Победы;

ул. Лермонтова от просп. Соборный до ул. Жаботинского;

ул. Сталеваров от просп. Соборный до ул. Победы;

ул. Жаботинского от ул. Сталеваров до ул. Лермонтова;

ул. Патриотическая от ул. Сталеваров до ул. Лермонтова;

детское учреждение ул. Патриотическая, 40а;

ул. Победы от ул. Панфиловцев до ул. Лермонтова.

Об этом сообщает пресс-служа КП «Водоканал».