В центре Запорожья полицейские задержали мужчину, угрожающего пистолетом продавцу (ФОТО)

Вчера, 6 января около 14:00 в отделение полиции потупило сообщение, что на бульваре Центральном в магазине неизвестный мужчина угрожал продавцу пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

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Заявительница рассказала патрульным, что 3 января неизвестный зашел в магазин и начал угрожать ей ножом, и при этом требовать деньги.

Всеми силами полицейские задержали подозреваемого мужчину. Его забрали в отделение полиции Вознесеновского района.