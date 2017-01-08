В центре Запорожья 39-летний мужчина стреляет по людям из пневмата

Вчера, 7 января в 20:33 по улице Фортечной около 20:10 у подъезда одного из домов 37-летний мужчина получил огнестрельное ранение. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Запорожской области.

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как стало известно полицейским позже, из-за внезапно возникшей ссоры между 39-летний мужчиной и пострадавшим, подозреваемый достал пневматического оружия и нанес ранение.

Из-за выстрела потерпевшего с тяжелыми ранениями доставили в 5-ю горбольницу. Подозреваемый опрошенный правоохранителями. Проводится проверка.