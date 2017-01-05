В Шевченковском районе 45-летний мужчина зарезал своего пожилого отчима

Пресс-служба ГУНП в Запорожской области сообщает, что 4 января в 13:00 сотрудники Шевченковского отделения полиции зарегистрировали заявление о том, что около 12:30 по улице Спартака Маяковского 45-летний мужчина подрезал своего 75-летнего отчима.

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Пострадавший от полученной травмы скончался на месте происшествия. Сведения о событии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Расследование продолжается.