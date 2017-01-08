В Шевченкоковском районе 29-летняя женщина устроила поножовщину

Сегодня, 8 января в 01:47 в Шевченковское отделение полиции поступило сообщение о том, что около 01:30 в ходе употребления алкоголя, в результате чего внезапно возникшей ссоры 29-летняя женщина нанесла ножевое ранение своему 51-летнему сожителю.

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Из-з тяжелых ранения пострадавший скончался на месте до приезда кареты скорой помощи. Подозреваемую сразу доставили ​​в отделение полиции. Продолжается расследование. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Запорожской области.