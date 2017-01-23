В Энергодаре рецидивист угрожал пристрелить охранника ночного клуба

До 7 лет лишения свободы грозит ранее судимому мужчине, который в одном из ночных клубов угрожал работнику заведения применением оружия.

Глубокой ночью в Энергодарское отделение полиции через «102» поступило сообщение о том, что в одном из ночных клубов происходит драка.

На место ЧП приехала следственно-оперативная группа полиции. Установлено, что в помещении ночного клуба между 33-летним пьяным посетителем заведения и 29-летним работником клуба возник конфликт. В результате посетитель клуба достал предмет, похожий на пистолет, и начал угрожать его применением.

Изъят пистолет «Форт-12Р», приспособленный для стрельбы резиновыми пулями. На сегодня подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК и направлен в изолятор временного содержания. В отношении него расследуются дело по двум статьям УК: хулиганство с применением оружия и незаконное обращение с оружием.