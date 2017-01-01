В Энергодаре 67-летний мужчина стал жертвой телефонного мошенника

Вчера, 31 декабря в Энергодаре 67-летний мужчина отдал незнакомцу 3 тысячи гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Запорожской области.

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Как рассказал заявитель, на его стационарный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции. По телефону ему сообщили, что его сын, вроде как, задержан за хранение наркотиков. Что бы его не привлекали к уголовной ответственности нужно перечислить деньги.

Не проверив достоверность информации мужчина выполнил все инструкции, которые ему рассказал незнакомец. Он перевел на указанный ему счет 3 тысячи гривен. Только потом позвонил сыну и узнал, что с ним все в порядке и в правоохранительные органы не попадал.

Проводится проверка.