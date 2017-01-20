Генпрокурор Украины Луценко сообщил о наркоманах в прокуратуре Запорожья (ФОТО)

«Пару лет за решеткой поможет осознать невозможность совмещать ведение уголовного производства и наркотических «дорожек», — прокомментировал ЧП генпрокурор

Правоохранители задержали двух сотрудников Запорожской местной прокуратуры по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

«Генеральная инспекция совместно с департаментом экономики ГПУ задержали сбытчика и потребителя наркотиков, которыми были работники местной прокуратуры Запорожской области. Пару лет за решеткой поможет осознать невозможность совмещать ведение уголовного производства и наркотических «дорожек», — сообщил генпрокурор.

По информации пресс-группы СБУ, сотрудники ведомства совместно с Генеральной прокуратурой задержали прокурора одной из местных прокуратур Запорожья, который наладил сбыт наркотиков.

Установлено, что горе-прокурор организовал наркопритон в собственной квартире. Он не только сам употреблял марихуану и метамфетамин, но и склонял к этому других работников прокуратуры и наркозависимых.

Во время обысков по месту жительства и служебном помещении прокурора сотрудники спецслужбы изъяли немало наркотических веществ.

Сейчас проходят обыски у других лиц, которые, возможно, причастны к наркобизнесу, в том числе у одного из коллег задержанного.