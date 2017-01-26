Глава Запорожской области Брыль недоволен бездействием судей

Председатель Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль обескуражен пассивностью судей в отношении подозреваемых в преступлениях людей.

Константин Брыль, комментируя во время сегодняшней сессии Запорожского облсовета выступление ярого борца с коррупцией и депутата Васильевского райсовета Анатолия Шевченко, поведал депутатам, что во время визита в Энергодар он узнал о неприятном случае.

Дескать, ветераны АТО и полиция задержали в кафе мужчину с оружием, а судья не выносит решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Глава области попросил предоставлять ему материалы о совершенных преступлениях в регионе. Дескать, мы реагируем на такие случаи.