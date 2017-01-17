Голосистый запорожец завоевал право участвовать в полуфинале отбора на «Евровидение-2017»

Организаторы национального отбора на «Евровидение-2017» определили музыкантов, которые прошли в полуфинал отбора.
Так, шанс побороться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе выпал и запорожцу Арсену Мирзояну, который стал известным после шоу «Голос країни».
Кроме него за место в финале будут сражаться такие представители шоу-бизнеса, как:
Мила Нитич
Виталий Козловский
Aghiazma
«Сальто назад»
Green Grey
Rozhden
Vivienne Mort
«Пающие трусы»
Анастасия Прудиус
Tayanna
Detach
O.Torvald
Illaria
Kadnay
Рома Веремейчик и группа Lumiere
MamaRika
Laliko
Melovin
Letay
Panivalkova
С.К.А.Й.
Monochromea
Kuznetsov
В пятницу, 20 января, состоится жеребьевка, которая определит порядок выступления артистов на трех полуфиналах национального отбора, которые пройдут 4, 11 и 18 февраля.