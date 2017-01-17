Голосистый запорожец завоевал право участвовать в полуфинале отбора на «Евровидение-2017»

Организаторы национального отбора на «Евровидение-2017» определили музыкантов, которые прошли в полуфинал отбора.

Так, шанс побороться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе выпал и запорожцу Арсену Мирзояну, который стал известным после шоу «Голос країни».

Кроме него за место в финале будут сражаться такие представители шоу-бизнеса, как:

Мила Нитич

Виталий Козловский

Aghiazma

«Сальто назад»

Green Grey

Rozhden

Vivienne Mort

«Пающие трусы»

Анастасия Прудиус

Tayanna

Detach

O.Torvald

Illaria

Kadnay

Рома Веремейчик и группа Lumiere

MamaRika

Laliko

Melovin

Letay

Panivalkova

С.К.А.Й.

Monochromea

Kuznetsov

В пятницу, 20 января, состоится жеребьевка, которая определит порядок выступления артистов на трех полуфиналах национального отбора, которые пройдут 4, 11 и 18 февраля.