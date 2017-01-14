Гоп-стоп по-запорожски: у приемщика металлолома отняли 60 тысяч гривен

Если разбойников задержат, то им будет светить до 8 лет тюрьмы каждому.

В Акимовское районное отделение полиции области обратилась 54-летняя работница предприятия по приему вторсырья от населения. Женщина в слезах рассказала, что утром трое неизвестных мужчин зашли к ней в помещение и отобрали (правда, без применения насилия) у нее два мобильника и сумочку. А в сумочке лежала большая сумма денег — около 60 тысяч гривен.

По информации пресс-службы ГУНП в Запорожской области, принимаются меры по установлению всех обстоятельств уголовного правонарушения и лиц, причастных к его совершению. Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.3 ст.186 УК «Грабеж, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение, хранилище или нанесший значительный ущерб потерпевшему». Наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.