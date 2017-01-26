Горожанам покажут фильм о разгоне Запорожского Майдана (ВИДЕО)



Сегодня, 26 января, в киноконцертном зале им. Довженко в 19.00 презентуют документальный фильм «26/01/14», посвященный Запорожскому Майдану и его кровавому разгону милицией и «титушками».

Киноленту создали журналисты «Громадське ТБ Запоріжжя» на основе видеозаписей, фотографий, воспоминаний и документов запорожцев, которые принимали участие в мирном митинге, посвященному цивилизованному европейскому выбору Украины. А также жестокому разгону запорожцев сотрудниками милиции и проплаченным «титушкам».

Как рассказал VERGE один из создателей фильма, глава «Громадського ТБ Запоріжжя» Тарас Белка, кинолента покажет события одного дня — 26 января 2014 года.

«Мы долго собирали материал, включили в фильм то, что снимали запорожцы, в том числе на мобильные телефоны, — говорит Тарас Белка. — Записали около тридцати интервью с участниками событий с обеих сторон, а также случайных людей, которых коснулись события того исторического для Запорожья дня».

Кстати, кто не попадет на бесплатную премьеру фильма в кинотеатр, смогут уже на следующий день увидеть документальную киноленту «26/01/14» на одном из каналов интернета.