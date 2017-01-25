Гражданин Азербайджана пытался «купить» пограничника из Запорожья (ФОТО)

Попытка оказалась тщетной и в отношении иностранца возбудили уголовное дело.

В международный пункт пропуска «Запорожье» рейсом Стамбул-Запорожье прибыл гражданин Азербайджана. Во время прохождения контроля пограничники установили, что, бывая в Украине прошлый раз, иностранец значительно превысил разрешенные законодательством сроки пребывания.

Ничтоже сумняшеся азербайджанец предложил пограничникам мзду — 100 долларов США. Дескать, за решение вопроса беспрепятственного пересечения границы. Но стражи границы насупились и ответили категорическим отказом.

По информации пресс—службы Бердянского пограничного отряда, служивые иностранца не пропустили, а по факту дачи взятки направили в полицию сообщения о признаках преступного деяния по статье 369 УК «Предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».