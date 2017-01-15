«Графика сейчас актуальна, как никогда» – запорожская поп-арт-художница Яна Шевченко (ФОТО)

Поп-­арт – это вид изобразительного искусства, который возник в Западной Европе и США в 1950-­60 годы как реакция отрицания на абстрактный экспрессионизм. Картины в стиле поп-­арта яркие, необычные, интересные. Такие изображения не только понятны любому человеку, но и являются средством высмеивания разнообразных человеческих пороков, принципов и многого другого. Кроме того, портреты в стиле поп-­арта очень распространены и имеют большую популярность. Тяжело ли создавать графические работы, где искать вдохновение и насколько популярно течение поп­-арта в Запорожье, журналист газеты «Верже» решила узнать у художницы Яны Шевченко, которая отдает предпочтение именно этому стилю

— Как вы пришли к такому виду творчества?

— Рисовать я любила еще со школы. Когда все дети решали в тетрадках примеры по алгебре, я рисовала на полях цветочки (улыбается). После школы, когда встал вопрос, куда же поступать, я выбрала специальность дизайнера и отправилась учиться в ЗНТУ. На самом деле учиться на дизайнера очень сложно. Приходить в университет в восемь утра и уходить оттуда в семь вечера считается нормальным. Нормально, когда ты на кафедре, не отрывая голову от ватмана, чертишь проекты, срисовываешь работы известных художников. Интересно, что во время учебы я практически не рисовала. Не рисовала именно свои, авторские работы. Так получилось, что у меня отбили всяческое желание это делать. Первый курс я приносила на экзамены и зачеты работы, в которых прослеживалась авторская линия, мне говорили, что все хорошо и красиво, но это — «тройка», ведь я сделала не так, как надо, не по стандарту. Именно этот стандарт и стал тем камнем преткновения, который отбил у меня желание рисовать.

— Почему решили опять вернуться к рисованию, а именно к поп­арту?

— К рисованию вернулась совсем недавно, буквально пару месяцев назад. Я увидела работы одной арт-­студии и решила сделать что-­то похожее. Идея не заставила себя долго ждать, ведь я очень люблю комиксы Marvel, DC, поэтому нарисовала героев этих фильмов. Я на самом деле не ожидала такой бурной реакции на мои работы. Уже через десять минут после того, как я выложила работы в социальную сеть, мне начали писать и спрашивать, а не могу ли я так нарисовать портрет на заказ. Я долго не могла решиться показать эти рисунки, и, наверное, если бы не мой молодой человек, все так и осталось бы на уровне идеи. Благодаря его поддержке я рискнула и решила рисовать уже свои работы, которые не схожи со стилем вдохновившей меня арт­-галереи.

— Почему вы выбрали поп­-арт?

— Мне очень нравится графика, думаю, что графические изображения сейчас актуальны, как никогда. Возьмем в пример те же компьютерные игры. Мой младший брат очень любит игру DOTA, а мне нравятся задействованные в ней персонажи. Они яркие и понятные всем от мала до велика. Что касается живописи, то мне она нравится, лежит к этому душа, но живопись порой непонятна даже знающему человеку. Вот приходишь в галерею, видишь красивую картину, в ней все прекрасно, но в голове возникает вопрос: «Что это такое? Что хотел сказать этим автор?». А графика — она настолько простая, что любой человек сможет разобраться.

— Есть ли у вас кумир, пример для подражания?

— Я стараюсь не идеализировать. Я черпаю вдохновение из разных стилей, беру что-­то для себя. Думаю попробовать нечто новенькое, например, рисовать акрилом. Так, я работаю с гуашью, а сейчас хочу перейти на акрил. Благодаря этой краске работы получаются более яркими и четкими. На данный момент занимаюсь поиском видео-уроков, курсов, смотрю, читаю, развиваюсь.

— Проводите мастер-­классы?

— Пока еще рано об этом говорить, я, можно сказать, новичок. Но в будущем хочу этим заниматься. Может, соберу команду из таких же творческих людей, как и я, которые будут работать со мной конкретно в Запорожье. Я просто постоянно слышу, что в Запорожье делать нечего, что тут невозможно найти для себя занятие, что это — не город возможностей. Я считаю, что было бы желание, были бы и возможности. На самом деле в Запорожье есть много успешных людей, которые живут и работают здесь.

— Есть ли у вас хобби?

— Да, я долгое время писала стихотворения и даже выступала на литературниках от «Стихии». Еще я много читаю. Когда­то работала тренером животных в дельфинарии. Однажды от своей бабушки услышала фразу о том, что пока ты молод, должен попробовать все. Поэтому когда мне выпадает возможность что­-то сделать новое, что я еще не умею, то иду и делаю это. Если художник не развивается в других сферах, то он будет плох и в своей профессии. У него не будет идей, не будет вдохновения.

— Почему не работаете по специальности?

— Когда поступала, думала, что дизайнер — творческая профессия. Однако, к сожалению, оказалось, что ты просто сидишь за компьютером и делаешь проекты, выполняешь заказы. Отклониться от требований невозможно, ведь у заказчика свое видение. Мне нравится движение, общение, когда люди приходят ко мне чаек попить с печеньками. А работа дизайнером, просиживание дома штанов в одиночестве за экраном монитора, оказалась не по мне.

— Расскажите о процессе создания картины.

— Все начинается с заказчика. Люди пишут мне в социальной сети, скидывают фото, а потом в специальной программе я делаю макет, который высылаю заказчику, и он вносит свои коррективы, например, изменить фон. После этого я закупаю краски, холсты и начинаю работать уже непосредственно с картиной. Работа очень кропотливая и занимает у меня часов 8. Так что за день я могу создать одну картину. Если рассказывать все по порядку, то надо начать с того, что у меня нет компьютера. Поэтому я встаю в 4 утра и еду в другой конец города, чтобы сделать макет. Когда захожу в маршрутку, где люди едут на завод, то в их глазах читается: «Девочка, что ты тут делаешь?» (улыбается). Доехав до места, нарисовав макет, я еду в магазин за красками и начинаю работу.

— Бывали ли у вас забавные случаи?

— Да, однажды я утром вышла из дома и, уже сидя в маршрутке, поняла, что на мне пижамные штаны с медвежатами. А мне в этот день надо было не только в магазин, но и встретиться с несколькими заказчиками. В голове крутилась одна мысль: «Главное не показывать вид, все нормально» (смеется). В другой раз заказчик неудачно пошутил. Я отправила макет, а он мне написал, что хочет, чтобы на лбу была нарисована бабочка. Ну, я и нарисовала, а потом оказалось, что это была шутка. Пришлось все зарисовывать, замазывать, но в итоге я спасла готовую работу.

— Какие планы на будущее?

— Кроме того, что хотелось бы попробовать рисовать акриловыми красками, я думала о создании своего видео-блога. Возможно, буду снимать простые уроки рисования для детей, а может, процесс создания картин, еще не решила. Также есть огромное желание создать свою мастерскую или собрать группу единомышленников и проводить всяческие мероприятия, мастер-­классы. И, конечно же, не переставать рисовать.

Екатерина Рождественская