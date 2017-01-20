Гройсманы V века разрушили Рим за сто лет. Наш Гройсман справился бы и за 25… — РОМАНОВИЧЕВ

«Тут ось така фігня, малята»… На днях стало точно известно, как рухнул Древни Рим. Вообще-то дата падения Западной Римской империи известна до дня — 4 сентября 476 года. Известно также, что этому печальному событию предшествовали два взятия Рима: готами — в 410 году и вандалами — в 455-м. Неизвестно другое: как после отречения последнего римского императора Ромула Августа — по настоятельной «просьбе» вождя германцев Одоакра = все вдруг рухнуло.

Да, захваты были кровавыми, с грабежами, пожарами, изнасилованиями и вырезаниями целых домов. Но Ленин и Сталин, а потом и Гитлер — они что, менее интенсивно уничтожали наш народ более тридцати лет подряд? Но ведь и сейчас еще что-то где-то крутится, светит и бежит из крана? Почему в Риме только развалины остались?

Заметим, что с Рождества Христова в Римской империи обеспечивалось холодное и горячее водоснабжение, работала канализация, процветала культура, архитектура и поэзия, действовала система здравоохранения, правопорядка и образования, римское право и ныне не грех знать назубок. Об организации армии, ее обеспечении, о дорогах, виноделии, банях, общественных туалетах и многом другом уже просто говорить излишне. И вдруг — на протяжении менее ста лет, все это пропало, исчезло, испарилось. Поедаемая вшами Западная Европа окунулась в темные времена, которые слегка просветлели с первыми крестовыми походами. Т.е. не ранее 1095 года, когда, войдя в Константинополь, европейские рыцари хоть узнали, что такое помывка в бане и смена белья.

Так вот мы теперь знаем, как все это происходило! Помните, что как-то намедни добрейший наш премьер позаботился о народе и внедрил с 1 января минималку в 3200 гривен? Результат такой: по данным Минюста с 1 по 15 января сего года прекратили деятельность 67880 физических лиц-предпринимателей. Об этом пишет парламентская газета «Голос Украины».

А вот еще новость из упомянутой газеты: в Сумской области с начала года закрыты 20 сельских магазинов «Облпотребсоюза» и процесс только начался. Дело в том, что в селах с населением менее 200 человек сегодня не хватает выручки, чтобы платить «минималку» продавщице.

А вот уже запорожская статистика. За 2016 года выработано 38818 млн. кВт-час. электроэнергии. Т.е. на 17,1% меньше, чем сгенерировано в 2015 году…

Таким образом всего на трех доходчивых примерах мы видим, как чисто правительственными решениями, а равно и тарифами от НКРЭКП достигнуты три важные задачи: 1. В лучших сталинских традициях Кабмин фактически зачистил малый бизнес. Т.е. мало того, что никто никаких налогов дальше платить не будет, но возникает вопрос, а чем будут жить как минимум упомянутые почти 70 тысяч семей? 2) Наносится удар не только по городу (ибо выброшенные из заводов горожане с 1990-х годов выживали, обычно ошиваясь в районе базаров), но и село. Которое не только «децентрализацией» зачищают с кому-то так нужной под продажу земли. Ибо сначала исчез магазин, потом свет (школу и ФАП — давно «оптимизировали»), потом дорога, посему собирай манатки и дуй ближе к сельсовету. Которых теперь, как правило, по два на район… 3) Крупный бизнес из-за тарифной политики НКРЭКП тоже сворачивает производство. Ибо почти 20 процентов падения сбыта электроэнергии в области, это не по вине бабки, которая в туалете свет не включает. Это все производство, ибо потребление жилого сектора и промплощадки в том же Запорожье — не сопоставимо.

К чему мы клоним? Видимо и в Риме после Ромула Августа появились свои Гройсманы, которым понадобилось всего сто лет, чтобы по разобранному «на кирпичи» римскому Форуму и Капитолийскому холму более тысячи лет паслись козы. Колизей тоже взялись разбирать, так там «кирпичи» великоватыми оказались…

Впрочем наш премьер, если его никто не остановит, уже даже не с деиндустриализацией, деукраинизацией и всеобщей дебилизацией общества, а с деЦИВИЛИЗАЦИЕЙ оного запросто покончит за каких-то 25 лет.

Да, листая упомянутую выше парламентскую газету, набрел вот на какой заголовок: «Прем’єр-міністр підтримав в.о. міністра охорони здоровёя Уляну Супрун». Это заголовок касательно истории конфликта с кардиохирургом Тодуровым главы Минздрава, которому давно пора менять вывеску на «Министерство сокращения населения». Здесь мы только предложим читателю запись в Facebook Ивана Бокия, известного журналиста и политика, бывшего главу фракции СПУ в парламенте:

«Не йде з голови історія, як в.о. міністра охорони здоров’я не пускала до себе і взагалі в міністерство всесвітню величину в кардіохірургії Бориса Тодурова. Дикунство на рівні африканських племен! І я згадав історію, яку свого часу обговорювала вся служива публіка. Другий секретар ЦК КПУ Соколов грубо обіклав Патона, мабуть, гадаючи, що посада дозволяє йому це. Дізнавшись про це хамство, Брежнєв зателефонував Щербицькому: «Хто у тебе Соколов? Патона ось знаю, а Соколова ні». Ясна річ, якою була реакція Щербицького. В історії з Тодуровим ми всі знаємо, хто такий Борис Михайлович, а хто така Уляна Супрун, не знає ніхто, бо там і знати нема чого. За Патона заступився Брежнєв, за Тодурова — ніхто. Гройсман, який сам ніхто і має тільки посаду, взяв під захист хамство і посадову розперезаність. Ось така мораль живе в урядових кабінетах наших лихих часів, коли навіть епоха застою побиває нрави епохці падіння і брехні. А хтось іще дивується, чому мремо як мухи».

А теперь краткое «алаверды». Да, г-н Гройсман — еще тот «ученый», тем более, что у героя «Джентльменов удачи» было три класса, а у Гройсмана — целых девять. А дальше (см. официальную биографию) с 16 лет — он то слесарь, а то сразу коммерческий директор фирмы. Так вот, возможно упомянутые три следствия правительственной политики (на самом деле их великое множество) — это результат безграмотности упомянутого «ученого» и группы ему поддакивания. Но хуже, если подобная система выстраивается сознательно.

Здесь уместно напомнить сказанное лидером «Батькивщины» Юлией Тимошенко (17.10.2016 г.) по поводу банковской системы Украины, а далее этот тезис она же распространила и на вопросы отношения к селу: «Так разрушается экономика государства — сознательно, стратегически, намерено. Я говорю, это не хаос и не война — это сознательная политика».

Вот поэтому мы и начали сегодня на блог крылатыми словами деда Панаса…

Леонид РОМАНОВИЧЕВ